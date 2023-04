Parcheggio Sanzio, la denuncia di Adiconsum: "Pochi operai in cantiere, occorre accelerare"

"Un numero assai esiguo di operai al giorno in tutto il cantiere: a quasi un anno dall’avvio, i lavori del parcheggio Sanzio segnano il passo. E a soffrirne non è solo la viabilità per il quartiere, ma tutto ciò che ruota attorno alla zona e agli utenti di scuole, uffici, esercizi commerciali. È necessario accelerare i lavori e, soprattutto, che la prossima amministrazione comunale pensi a un nuovo piano viario cittadino accompagnato da un nuovo piano parcheggi". Ad affermarlo è Francesco Laudani, presidente dell’Adiconsum Catania, che denuncia lo stato di sofferenza della zona attorno al cantiere avviato nel mese di maggio del 2022.

"La zona in cui insiste il cantiere - spiega Laudani - è uno degli snodi nevralgici della mobilità non solo cittadina, con autobus urbani ed extraurbani, flussi veicolari da o per il viale Mediterraneo e la circonvallazione. Riceviamo continuamente dai nostri associati e da tanti cittadini lamentele, perché la realizzazione del cantiere, con le sue delimitazioni e restrizioni, riduce ulteriormente da tempo la disponibilità di stalli per la sosta degli automezzi, già penalizzata per una indiscriminata estensione delle strisce blu a pagamento. E anche la percorribilità di strade come via Imperia, o lo stesso viale Raffaello Sanzio, risulta sempre più difficoltosa, specialmente negli orari di uscita delle scuole e nelle ore di punta".

"Rivolgiamo un appello al commissario Mattei - conclude il presidente provinciale dell'Adiconsum - perché, per quanto di sua competenza, solleciti un’accelerazione dei lavori del cantiere Sanzio. Per quanto riguarda la mobilità cittadina, ci rivolgiamo alla futura compagine amministrativa che andrà a guidare il Comune: abbiamo più volte sostenuto che occorre un nuovo piano viario cittadino, accompagnato da un piano parcheggi, che punti a superare le molteplici criticità della città, in termini di viabilità, di promozione del turismo e di inquinamento ambientale. Allo stesso modo, riteniamo ormai non più rinviabile un progetto di mobilità integrata dell’intera area metropolitana che parta dalle esigenze quotidiane dei cittadini".