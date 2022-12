Acireale, parco in pieno centro tra degrado e incuria: "Trovare soluzioni e non scuse"

Verde incolto, sterpaglie, alberi non potati, un campetto abbandonato. Questo il desolante scenario in pieno centro abitato ad Acireale, nell’area a verde tra le vie Torquato Tasso e Giovanni Verga. La villetta, un tempo frequentata dagli acesi, è ridotta in condizioni pietose ormai da diverso tempo.

Nei giorni scorsi il candidato sindaco di Acireale Gianluca Cannavò, dopo la segnalazione di un residente, ha compiuto un sopralluogo nell’area. “Da acese mi vergogno e mi scuso per le condizioni in cui si trova questa villetta – dichiara Cannavò – Non credevo ai miei occhi quando sono entrato e ho visto lo stato di abbandono in cui si trova. È inconcepibile che uno spazio come questo, in pieno centro abitato, non possa essere utilizzato dagli anziani, dai bambini e da tutti gli acesi”. Ingiustificabile il mancato intervento dell’amministrazione comunale, che si traduce in un degrado che è sotto gli occhi di tutti, compresi i turisti che visitano la città".

“La carenza di personale non può essere una giustificazione plausibile – prosegue il candidato sindaco – Ci sono tantissimi strumenti a disposizione dell’amministrazione comunale per mantenere il decoro e la pulizia nelle aree a verde. Ci sono le cooperative e i percettori di reddito di cittadinanza, si possono stipulare convenzioni con le case circondariali. Ma ci sono tante altre opzioni. Se si vogliono raggiungere gli obiettivi le soluzioni si trovano. È questo – conclude Cannavò – ciò che deve fare la politica: trovare soluzioni, non giustificazioni, ai problemi”.