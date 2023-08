A San Nullo nasce un nuovo parco giochi inclusivo

E' finalmente pronta l'area giochi inclusiva del parco degli Ulivi di San Nullo. Ne da notizia il consigliere del IV Municipio Giuseppe Ragusa (M5S), che si è adoperato per la buona riuscita del progetto. "La valorizzazione delle aree verdi pubbliche è un tassello fondamentale per assicurare l’inclusione sociale e la conseguente crescita del benessere della comunità cittadina. È stato possibile fare tutto ciò grazie al coordinamento del IV Municipio ed all'amministrazione comunale, che ha destinato una somma indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo". Nel nuovo parco giochi sono presenti strutture accessibili a bimbi di tutte le età ed anche ai disabili.