Parco degli Ulivi abbandonato, Ragusa (M5S) chiede interventi di manutenzione

Nonostante le molte sollecitazioni, rimane ancora in uno stato di degrado il Parco degli Ulivi di San Nullo. Non sono ancora state installate le telecamere di sorveglianza ed i soliti "incivili" sono liberi di fare i propri comodi, scaricando materiale di risulta e rifiuti. A tutto questo, come sottolinea il consigliere del IV Municipio Giuseppe Ragusa, del Movimento 5 Stelle, si aggiunge la mancate cura del verde e l' assenza di illuminazione. "Diversi residenti - spiega Ragusa - mi segnalano costantemente la necessità di interventi di manutenzione per rendere migliore il parco, ma nessuna risposta viene data da chi di dovere. Questa zona verde otrebbe essere un valore aggiunto per il IV Municipio, invece rimane un' area totalmente abbandonata. A distanza di due anni e mezzo dall' inizio legislatura, ritengo sia finito il tempo delle chiacchiere: i cittadini hanno bisogno di interventi concreti".