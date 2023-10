Quarto municipio, una mozione per la riqualificazione del parco giochi di via Don Minzoni

Il consigliere del 4° municipio di Catania, Francesco Nauta, ha presentato una mozione per la riqualificazione del parco giochi di via Don Minzoni. La mozione, approvata all'unanimità dal consiglio municipale, chiede al sindaco e alla giunta comunale di procedere alla riqualificazione del parco giochi prima possibile. "Il parco giochi di via Don Minzoni è un'importante area di aggregazione per bambini e famiglie del quartiere. Tuttavia - ha dichiarato Nauta - l'area giochi è attualmente in stato di degrado e non risponde più alle esigenze dei fruitori. I giochi sono vecchi e pericolosi, il terreno è sconnesso e non vi sono spazi per la sosta dei genitori". L'intervento di riqualificazione dovrebbe prevedere la sostituzione o ammodernamento dei giochi, la messa in sicurezza dell'area e la realizzazione di nuovi spazi per la sosta.

"La riqualificazione del parco giochi di via Don Minzoni è un investimento importante per il quartiere - ha aggiunto Nauta- e l'intervento permetterà di creare un luogo sicuro e accogliente per i bambini e le famiglie, contribuendo a migliorare la qualità della vita del quartiere". Il presidente del 4° municipio, Rosario Cavallaro ha espresso approvazione alla proposta del consigliere Nauta e si è impegnato a farsi portavoce presso l'amministrazione per la sua realizzazione. "La riqualificazione del parco giochi di via Don Minzoni è una priorità per il nostro municipio. Un intervento necessario - ha dichiarato Cavallaro - per garantire ai bambini e alle famiglie del quartiere un luogo sicuro e accogliente dove poter giocare e trascorrere del tempo insieme".