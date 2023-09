Terzo Municipio, la presidente Spampinato invoca la riqualificazione di parco Falcone

Un piano di recupero per parco Falcone che ricalchi il modello, già consolidato, di parco Santa Maria Teresa di Calcutta. E' quanto chiede la presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, invitando l'amministrazione comunale ad accedere ai fondi europei per avviare una programmazione di interventi e riqualificare il parco pubblico. "Posto nei pressi dell’istituto Dante Aligheri ed a pochi passi da via Vincenzo Giuffrida e dal viale Vittorio Veneto - commenta Maria Spampinato - questo sito troppe volte è stato oggetto di deprecabili attacchi vandalici. Inoltre, moltissime segnalazioni arrivano da parte dei residenti della zona che spiegano come il vicino viale Sanzio non sia adeguatamente illuminato. Il Sindaco Trantino sta dando dimostrazione con i fatti, insieme agli assessori alle Politiche comunitarie Sergio Parisi e all’Ambiente Salvo Tomarchio, di come gli spazi verdi possano rappresentare la chiave di volta per avere quartieri più vivibili e a misura d’uomo. Per questo motivo, siamo sicuri che la nostra segnalazione sarà adeguatamente recepita e questo parco diventerà il trampolino di lancio per tante iniziative che miglioreranno il volto della minicipalità Borgo-Sanzio".