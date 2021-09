Un parco giochi ecologico al Pop Up Market di via Plebiscito

Dusty condivide la nuova sfida urbana e sostenibile lanciata dal Pop Up Market Sicily, che dal 17 al 19 settembre 2021 tornerà a Catania con la “Plebiscito Edition”. La mission in comune è quella di restituire la bellezza e il decoro nelle città, per questo Dusty porterà all’interno della manifestazione il “Low Cost Park”, ossia il parco giochi per bambini interamente eco-sostenibile perché realizzato solo con materiali di riciclo. Ma non solo, Dusty si farà portavoce delle tematiche che riguardano la raccolta differenziata, a partire dalla “Regola delle 3 R” (Riciclo-Riuso-Riduco). Il Low Cost Park sarà presente nell’area kids del “Market”, che verrà allestito nel Parcheggio R1 dell’AMT - Azienda Metropolitana Trasporti di Catania (Via Plebiscito 747).

La campana del vetro sarà la “Casatonda”, il contenitore stradale dei rifiuti diventerà la “Casaquadra”; la piramide di pneumatici si trasformerà nel gioco del “Tirogiro”, così come altri materiali di scarto prenderanno nuova vita diventando un divertimento per i più piccoli. L’approccio ludico consentirà ai bambini di familiarizzare con l’ecologia e di rapportarsi con il concetto di sostenibilità, dimostrando che fare la raccolta differenziata è semplice come un gioco. Per questo suo alto valore pedagogico, per l’innovazione creativa e per l’uso dei materiali impiegati, il Low Cost Park - realizzato per Dusty dal designer bolognese Daniele Pario Perra - è stato presentato nel 2014 al Salone del Mobile di Milano. "Tornare alla normalità e riprendersi la vita. In tutte le sue sfaccettature. Questo - spiega Sarah Spampinato, organizzatrice del Pop Up Market Sicily - è quello che desideriamo di più, e che auspichiamo possa essere messo in pratica non solo da noi, ma da tutti gli imprenditori del settore… Fare gli eventi in sicurezza e, nel nostro caso, anche provando ad essere ancora più sostenibili e rispettosi nei confronti dell’ambiente. Appunto per questo, risulta fondamentale il lavoro di squadra svolto in sinergia con il team Dusty, avviato nelle precedenti edizioni". La sensibilizzazione al rispetto ambientale si concretizzerà al Pop Up Market anche con la presenza dei volontari Dusty e dei carrellati per la raccolta differenziata, in cui sarà possibile conferire i rifiuti separando correttamente le frazioni. L’accesso al Low Cost Park è possibile durante gli orari di apertura della manifestazione: venerdì 17 settembre dalle 18.00 alle 24.00; sabato 18 settembre dalle 11.30 alle 24.00; e domenica 19 settembre dalle 11.00 alle 23.00. Nel rispetto delle normative anti-Covid l’accesso alla “Plebiscito Edition” del Pop Up Market Sicily è consentito soltanto ai possessori di Green Pass e/o a coloro che presenteranno l’esito negativo del tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.