Giarre, un nuovo parco giochi grazie all'associazione "Il sorriso di Riccardo"

La Città metropolitana di Catania ha deciso di supportare l’associazione "Il sorriso di Riccardo" nella realizzazione di un parco-giochi a Giarre, in una zona di espansione edilizia contrassegnata anche dalla presenza di scuole, tra cui il liceo Michele Amari. Il parco è collocato in via Messina, luogo del cuore per i genitori del piccolo Riccardo Sorbello, deceduto in seguito ad una grave malattia oncologica.

In ricordo del bimbo è nata una associazione che sta raccogliendo fondi destinati alla creazione del parco- giochi. Lo studio di architettura che ha ideato il parco-giochi ha messo in campo criteri di modernità e sicurezza per creare uno spazio verde accogliente dove i bambini e i genitori possano giocare e divertirsi. Il parco è già in fase di costruzione e nei suoi 1200 metri quadrati troveranno luogo giochi interattivi, percorsi sensoriali, un'area picnic. Il percorso, quasi totalmente pianeggiante e facilmente accessibile, è inclusivo e sarà adatto al transito di carrozzine per disabili e passeggini per neonati.

"La Città metropolitana - ha detto il sindaco metropolitano Enrico Trantino - ha partecipato alla raccolta di fondi per la costruzione del parco Il Sorriso di Riccardo, sorto in una zona che necessita di aree a verdi. I residenti di Giarre e di Mascali potranno frequentarlo in sicurezza, giacché il parco sarà recintato".