Parco Gioeni, dopo la denuncia sullo stato di abbandono arrivano gli interventi

Il nostro giornale aveva denunciato lo stato di degrado in cui era precipitato il parco Gioeni e aveva dato voce alle richieste di intervento della consigliera comunale Valeria Diana, del M5S. Adesso, attraverso un post sui social della stessa consigliera, qualcosa si è mossa ed è la stessa esponente pentastellata a darne atto.

"Qualche giorno fa ho pubblicamente denunciato lo stato di abbandono e insicurezza in cui versava il parco Gioeni - scrive Diana -. Con la stessa solerzia, oggi, credo sia corretto ringraziare l'amministrazione, nelle persone dell'assessore Cristaldi, del comandante dei vigili urbani Sorbino e del geometra Fiscella, per le misure prese a seguito della mia denuncia, ripristinando la sicurezza dei cittadini, riportando i 2 cani aggressivi a casa loro e stabilendo un maggiore decoro dei luoghi".

Infatti all'interno del polmone verde era stata segnalata la presenza dei due randagi che in diverse occasioni avevano anche tentato di aggredire i frequentatori. Inoltre diversi spazi erano preda dei rifiuti abbandonati dai soliti incivili e in alcuni anfratti si teneva anche incontri a "luci rosse". Ragion per cui la stessa consigliera aveva chiesto una maggiore vigilanza anche attraverso l'utilizzo delle videocamere.Qualcosa, dunque, si è mosso nella cura del patrimonio verde. L'augurio è che la stessa attenzione vi sia sempre per tutti i luoghi pubblici della città.

"Speriamo solo che l'amministrazione sia in grado di mantenere i risultati raggiunti", ha chiosato la consigliera Diana.