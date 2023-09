Tre mesi di ritardo nella riapertura del parco Madre Teresa di Calcutta

Quando riaprirà il parco comunale Madre Teresa di Calcutta? I residenti del terzo municipio, riuniti in un comitato cittadino, hanno inviato al Sindaco Enrico Trantino ed all'assessore al Verde Pubblico Salvo Tomarchio una lettera chiedendo di sapere a che punto sono i lavori di riqualificazione, avviati lo scorso mese di marzo, con il conseguente sbarramento dei cancelli posti di fronte al teatro Ambasciatori. "I lavori - si legge nella nota - dovevano essere portati a termine a fine giugno 2023, ma ad oggi il parco madre Teresa di Calcutta é ancora chiuso. Per noi residenti quest'area é molto importante. Rappresenta il polmone verde del nostro quartiere, il luogo dove possiamo fare sport in totale sicurezza lontano dal traffico e dalle auto, il luogo dove portiamo a passeggiare i nostri cani e soprattutto il luogo in cui i nostri figli possono socializzare e giocare in tranquillità. Il ritardo nella riapertura crea quindi un grande deficit. Chiediamo quindi all’amministrazione di fornire dati certi sulla riapertura del parco Madre Teresa di Calcutta, in modo tale da consentire ai residenti e alla cittadinanza tutta di riappropriarsi di uno spazio di vitale importanza per il Terzo Municipio".