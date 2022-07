Parco mezzi speciali e motocicli, Curia: "Almeno cento abbandonati, via al bando per venderli"

Da oltre un anno e mezzo la terza commissione consiliare permanente, presieduta dal consigliere comunale Bartolomeo Curia, tratta l'argomento relativo al bando per la vendita di mezzi speciali e motocicli di proprietà del Comune di Catania. A seguito di alcuni sopralluoghi, si era constatato che al Centro direzionale di Pantano D'Arci erano ricoverati tantissimi mezzi speciali (circa un centinaio, di cui alcuni semi-nuovi) fermi da anni e abbandonati da quando il Comune aveva esternalizzato il servizio di raccolta dei rifiuti. Inoltre, all'Autoparco di Picanello erano ricoverate una quarantina di Vespe Piaggio (di cui molte in buone condizioni) in attesa di essere demolite.

L'indirizzo politico della Commissione è stato da subito quello di recuperare quei mezzi che potevano essere utilizzati dalle aziende o della direzioni dell'amministrazione comunale (come in parte è stato fatto) e di vendere gli altri mezzi prima che si deteriorassero irreparabilmente. L'amministrazione ha raccolto le sollecitazioni della Commissione e avviato, tramite il funzionario responsabile dell’Autoparco, un censimento e una stima di tutti questi mezzi speciali e motocicli.

Tuttavia in seguito ci sono stati dei problemi sulla predisposizione del bando e sull’iter procedurale della Delibera di Giunta, che adesso sembra siano stati superati. In definitiva si ritiene che al più presto, anche a seguito della prossima seduta di Commissione con l'assessore Barresi, si possa procedere alla pubblicazione del bando e alla vendita di questi mezzi speciali e motocicli, che consentirà all’Amministrazione di avere un beneficio economico.