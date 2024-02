Fondi Pnrr, 150mila euro per il rimboschimento di Parco Monte San Giorgio

Operazione di valorizzazione, a Caltagirone, per il parco suburbano “Monte San Giorgio” di proprietà della Città metropolitana di Catania. Quest’ultima, su proposta del Comune di Caltagirone, che detiene l’area in comodato gratuito, ha presentato un progetto che è stato finanziato nell’ambito del Pnrr e che prevede lavori, per 150mila euro, di riforestazione ed vegetazione con la collocazione di oltre tremila piante come carrubi, querce, olivastri.

Gli interventi saranno avviati entro il prossimo marzo. Sarà poi la stessa Città metropolitana di Catania a occuparsi, nei cinque anni successivi, delle attività di irrigazione e di mantenimento degli alberi in condizioni di pieno decoro."

Uno dei nostri obiettivi – sottolinea l’assessora alle Politiche ambientali Lara Lodato - è quello di accrescere il numero di alberi all’interno della nostra città ma, prima di progettare e realizzare nuove zone verdi, vogliamo innanzitutto valorizzare e riappropriarci di quelle esistenti. Grazie ai fondi PNRR potremo rimboschire Monte San Giorgio, mettendovi a dimora alberi e specie autoctone che contribuiranno all’assorbimento della CO2 per contrastare il cambiamento climatico e, nello stesso tempo, preserveremo e valorizzeremo la biodiversità di questo nostro parco suburbano.”

“E’ nostro intendimento – dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo - sistemare e conservare al meglio questo spazio verde e restituirlo in condizioni di piena fruizione alla nostra comunità. Pertanto, dopo il completamento dei lavori di riforestazione, avvieremo le procedure per coinvolgere la città, nelle sue diverse articolazioni, nella migliore possibile forma di gestione dell’area”.