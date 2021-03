"Puliamo il parco San Paolo", pulizia straordinaria a opera di cittadini e volontari

Una straordinaria azione ecologica a Gravina di Catania, che sabato 27 marzo dalle 9.30, vedrà coinvolti i volontari dell'associazione Plastic Free, i cittadini che amano il territorio in cui vivono, i massimi rappresentanti dell'Amministrazione comunale - nelle figure del sindaco Massimiliano Giammusso, dell'assessore all'Igiene urbana Enzo Santoro e del presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi - e Dusty, l'impresa di igiene ambientale nel comune ai piedi dell'Etna. Un'iniziativa, la prima organizzata dall'associazione ambientalistica, che si prefigge l'obiettivo di ripulire il Parco San Paolo (ingresso nord ovest, da via San Paolo, parte alta del centro commerciale). All'iniziativa prenderanno parte anche i volontari dell'associazione "Quartiere San Paolo".

Dalle 9.30, inizieranno le operazioni di bonifica. Sarà una mattinata di condivisione e di rispetto dell'ambiente perché le azioni di pulizia, e di sensibilizzazione, non hanno limiti di età e fanno bene alla collettività. Per la specifica circostanza, Dusty metterà a disposizione dei volontari, guanti e sacchi trasparenti per fare in modo che i rifiuti rimossi vengano opportunamente divisi. A bonifica conclusa, una squadra di operatori ecologici Dusty provvederà a ritirare i rifiuti raccolti e differenziati, e a conferirli nelle piattaforme di avvio a riciclo.