Parco Santa Venera, siglato accordo per progetto energetico

La Regione cederà in comodato d’uso gratuito alcuni locali del Parco di Santa Venera al Cerisvi, il Centro di ricerca per lo sviluppo e l’innovazione, allo scopo di realizzare un progetto pilota di efficientamento energetico. L’accordo, che viene siglato attraverso le Terme di Acireale, coinvolge anche altri tre partner - le imprese Area scs, Smart hub srl ed Europrosvi - ed ha avuto il via libera questa mattina dall’assemblea dei soci delle Terme acesi, già poste in liquidazione. “Valorizziamo ulteriormente, grazie a questo accordo - sottolinea il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - un sito come quello di Santa Venera che da oggi diventa un polo di ricerca e di sperimentazione dei più avanzati sistemi di risparmio energetico. Ma, soprattutto, ciò consentirà finalmente la riapertura al pubblico del parco e la sua restituzione a tutta la cittadinanza. Rimane aperto il tema della gestione delle Terme: a breve, risolti gli ultimi annosi problemi burocratici, pubblicheremo il bando per l’affidamento e la riapertura della storica struttura termale”.

