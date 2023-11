Via libera del Parlamento alla nomina di Buttafuoco al vertice della Biennale di Venezia

Via libera del Parlamento alla nomina di Pietrangelo Buttafuoco al vertice della Fondazione La Biennale di Venezia. Dopo il parere favorevole della commissione Cultura della Camera è arrivato anche quello della Commissione del Senato, ultimando così l'iter avviato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che sulla proposta di nomina del giornalista e scrittore catanese avvenuta ad ottobre aveva chiesto anche il parere delle Camere. Parere che giunge, tuttavia, non senza polemiche. L'ok delle commissioni arriva infatti con il voto contrario in entrambi i rami del Parlamento del Pd con motivazioni che "non riguardano la persona ma le forme e i modi in cui questa nomina è avvenuta, che confermano una logica di occupazione delle istituzioni culturali da parte della Destra, che abbiamo già contestato nel caso del Centro sperimentale di Cinematografia". La scelta del ministro sul nome del successore dell'attuale presidente, Roberto Cicutto, era stata salutata con enfasi dal centrodestra.

Anche il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, in quell'occasione aveva apprezzato la scelta di Sangiuliano definendola una "straordinaria notizia, non solo per la qualità dell'uomo ma per l'originalità del suo pensiero". Anche la sua conversione all'Islam aveva aggiunto, è "una garanzia di originalità nel rapporto tra la storia dell'Occidente e il suo declino che prevede dialoghi per affinità, restituzioni di valori condivisi, non conflitti. Evviva Buttafuoco!". Per Buttafuoco, oltre al via libera del Parlamento, è giunta anche la notizia che il Tribunale di Catania lo ha assolto (con la formula perché il fatto non sussiste) dall'accusa di omessi versamenti come di sostituto di imposta in qualità di rappresentante legale del teatro Stabile, di cui era stato presidente dal 2007 al 2012.