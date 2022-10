Deflusso degli spettatori per Catania-Locri, prolungato l'orario della Metropolitana

La Ferrovia Circumetnea rende noto che domani, mercoledì 19 ottobre 2022, in occasione della partita di calcio Catania-Locri, in programma alle ore 18:30 allo stadio “Angelo Massimino”, al fine di favorire il deflusso degli spettatori, l’orario di esercizio della Metropolitana sarà prolungato di un’ora. In virtù del prolungamento l’ultima corsa in partenza da stazione Nesima avverrà alle 21:35 mentre l’ultima in partenza da Stesicoro alle ore 22:00.