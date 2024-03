Partito animalista, pericolo per processionaria nel parco comunale di San Giovanni La Punta

"Nel parco comunale di San Giovanni La Punta c'è un'emergenza processionaria, un serio problema che rappresenta un pericolo per i bambini che frequentano il parco comunale e soprattutto per gli animali che sono particolarmente esposti al lepidottero". Lo afferma in una nota il Partito animalista italiano, aggiungendo che la processionaria, tra l'altro, è presente anche al di fuori del parco comunale, nei pini delle aiuole del parcheggio comunale dove il sabato mattina si tiene il mercato settimanale".

La presenza della Processionaria è definita "un problema serio anche per gli stessi alberi del parco, che possono subire danni irreversibili". "I pini del parco, sotto i quali giocano i bambini - osserva ancora la nota - sono praticamente infestati con inevitabile pericolo per i più piccini. In alcuni punti del parco la Processionaria ha anche raggiunto il terreno diventando estremamente pericolosa".