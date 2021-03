Saverino (PD) chiede di riqualificare un edificio abbandonato via Fiorentino

In via Fiorentino da anni c'è un immobile abbandonato, a pochi passi dal polo didattico di Giurisprudenza, al centro delle lamentele di residenti e commercianti del quartiere. La presidentessa dell’assemblea provinciale di Catania per il Partito Democratico, Ersilia Saverino, rilancia la necessità di rivalutare l’area e recuperarla attraverso urgenti interventi strutturali. "Occorre capire - spiega - a chi appartenga questo complesso e intimare così di rimuovere l’impalcatura e chiudere tutti gli accessi possibili. Non solo, a poca distanza c’è una enorme discarica piena di vecchi materassi. Degrado su degrado dove, alla fine a rimetterci, è l’intero territorio. A questo bisogna aggiungere che, senza nessun tipo di cura, gli alberi nel cortile interno sono cresciuti in modo tale che i rami attraversano tutta via Fiorentino e arrivano fino al polo universitario. Il timore è che un ramo possa staccarsi dal tronco e finire in strada colpendo qualcuno. L’impressione dall’esterno è che l’edificio sia abbandonato e deserto. In realtà parliamo di una struttura che ha tutte le caratteristiche per diventare l’ennesimo “hotel per disperati”.