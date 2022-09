Acireale, partita la quarta edizione del "Giro motociclistico di Sicilia"

Il sindaco, Stefano Alì, con a fianco l’assessore allo Sport, Turismo e Cultura, Fabio Manciagli, ha dato stamani il via alla quarta edizione del “Giro motociclistico di Sicilia”, rievocazione storica della prima gara motociclistica di regolarità a valenza nazionale svoltasi nel 1950 in Sicilia.

La manifestazione, in programma sino a domenica prossima, è inserita tra i 15 eventi di caratura internazionale che fanno parte della serie “A.S.I Circuito Tricolore” e vede la partecipazione di centauri appartenenti a 14 Club di tutta Italia, i quali hanno aderito al “protocollo” che prevede azioni di riuso, riduzione e riciclo del materiale impiegato durante l’evento, con l’obiettivo di rendere l’evento come un “Giro motostorico ecosotenibile”.

Alla manifestazione è collegato il progetto “Side-care”, promosso in collaborazione con la Lega del Filo d`Oro, che il prossimo 15 ottobre vedrà sidecar storici regalare emozioni negli incontri promossi da “ASI Solidale” in tutta Italia. Ultima, ma non meno importante, l’asta benefica organizzata in partnership con Catawiki.