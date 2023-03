Pasqua, l'Arcivescovo Renna dona un crocifisso alla parrocchia di Librino

L'arcivescovo di Catania monsignor Luigi Renna ha deciso di donare chiesa della Risurrezione del Signore, nel quartiere Librino, un artistico crocifisso ligneo ricevuto dalle suore domenicane di San Sisto che risiedevano in via Sassari "perché sia venerato come 'Signuruzzu di misericordia' che condivide i dolori dell'umanità e concede perdono e salvezza". Il 2 aprile prossima, domenica delle palme, alle 16.30 il crocifisso sarà portato nella parrocchia della Risurrezione del Signore, a Librino, da dove partirà una Via Crucis presieduta dall'arcivescovo. Al termine della Via Crucis, il crocifisso verrà collocato nella parrocchia.