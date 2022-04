Carabinieri, intensificati in tutto il territorio i controlli in vista delle festività pasquali

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania, in linea con le disposizioni della Prefettura, ha pianificato numerosi servizi preventivi tesi a consentire, in termini di sicurezza e nel rispetto delle norme anti-covid ancora vigenti, un sereno ed ordinato festeggiamento della Pasqua e della classica “scampagnata” del Lunedì dell’Angelo. In particolar modo, sia nel capoluogo etneo che nell’hinterland, saranno dislocate pattuglie per il controllo dei principali snodi viari nelle zone di accesso alle località pedemontane e marittime, meta preferita per l’occasione di escursionisti e di gitanti.