Pasqua, raccolta fondi della polizia per acquistare alimenti per i bisognosi

Come ogni anno, anche in occasione della Pasqua 2021 è scattata la gara di solidarietà dei poliziotti dell’Upgsp della Questura di Catania in favore dei meno fortunati. Specialmente in questo periodo di pandemia, quando i numeri dell’incidenza della povertà sono saliti di pari passo a quelli del contagio dilagante, ai poliziotti è apparso importante dare un contributo a tutti coloro che si prestati ad aiutare chi ne aveva bisogno, assicurando pranzi caldi e protezione dalle intemperie. Con questo spirito, gli agenti delle volanti, degli artificieri, del reparto a cavallo, della sala operativa, dei cinofili e di tutte le articolazioni interne dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno dato vita a una raccolta fondi grazie alla quale sono stati acquistati beni alimentari di prima necessità quali pasta, latte, legumi, biscotti che sono stati già donati all’Emporio Solidale di via Luigi Sturzo e che verranno consegnati anche a una parrochhia del Villaggio Sant’Agata e alle Suore di Madre Teresa di Calcutta. Un occhio d riguardo ai più piccoli, per i quali i poliziotti hanno acquistato omogeneizzati, latte in polvere e per la prima infanzia e pannolini. Infine, all’Istituto delle Suore calcuttiane di piazza G. Bovio, verranno consegnati beni alimentari “voluttuari” quali pesce, passata di pomodoro formaggi e bevande, affinché possa prepararsi un pranzo importante per un giorno importante. Perché fra due giorni è Pasqua ed è questo il modo delle donne e degli uomini della Polizia di Stato di augurare che sia una buona Pasqua per tutti.