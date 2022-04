Pasqua solidale all'ospedale Policlinico

I Giovani del Coordinamento Provinciale e Comunale di Catania –“Forza Italia Giovani”- si sono recati al Policlinico di Catania per donare delle uova di Pasqua ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica, come simbolo di solidarietà verso i bambini che trascorreranno, purtroppo, la Pasqua in ospedale. Le uova sono state acquistate presso l’Ail, associazione italiana che sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, sei linfomi e del mieloma e, pertanto, il ricavato verrà devoluto alla ricerca. Erano presenti alla donazione la Coordinatrice provinciale Giorgia Schilirò, il Segretario provinciale Gerardo Fisauli, il vice Coordinatore Comunale di Catania Gorgui Diagne, il vice commissario di forza Italia catania Antonio Vilardita, il consigliere comunale Giovanni Petralia. Affermano Gerardo Fisauli e Gorgui Diagne: “Abbiamo voluto dedicare questa Pasqua allo spirito della solidarietà, per dare il nostro contributo di gioia ai bambini che trascorreranno la Santa Pasqua lontani da casa. Con il Coordinamento Provinciale, abbiamo dato vita a diverse iniziative di solidarietà, anche a favore dell’ambiente. La politica deve essere dinamica e garantire dinamicità e progresso, in modo da fungere come supporto e soluzione nelle quotidiane difficoltà”. “I giovani dimostrano in diverse occasioni di essere molto sensibili a determinate tematiche, - aggiunge Schilirò - pertanto, noi giovani di Forza Italia giovani Catania abbiamo voluto dare un piccolo contributo alla ricerca scientifica donando, allo stesso tempo, un po’ di gioia e felicità ai bambini che, purtroppo, trascorreranno la Pasqua in ospedale e che stanno vivendo qualcosa che nessun bambino dovrebbe mai vivere. Quest’iniziativa è partita dal movimento giovanile ma ha goduto dell’adesione di tutta la famiglia di Forza Italia Catania che ci tengo a ringraziare”.