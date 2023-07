Passaggi pedonali pericolosi, il Comitato Vulcania chiede interventi immediati

Il Comitato Vulcania si fa portavoce delle proteste dei cittadini del quartiere Borgo-Sanzio in riferimento all’installazione di semafori pedonali in via V. Giuffrida (incrocio con via Siena), via Torino/viale R. Sanzio (incrocio con piazza A Lincoln), via R. Imbriani (incrocio con Via G. della Carvana/Via P. di Aci), via R. di San Secondo (incrocio con via G. Deledda), via Torino (incrocio con via V. Brancati/Via Castorina), via Filocomo (incrocio con Via Orto dei Limoni), via Etnea (piazza Cavour).

Il Comitato, in una nota, sollecita l'Amministrazione Comunale ad intervenire per risolvere tale problematica sulla messa in sicurezza immediata dei passaggi pedonali. “Non è un caso - afferma la presidente del Comitato, Angela Cerri - che talvolta si sente parlare di incidenti sugli attraversamenti pedonali a opera di pirati della strada che ignorano chi regolarmente intende raggiungere l’altro marciapiede. Tanti pedoni investiti mentre attraversano sulle strisce o sugli attraversamenti pedonali che dovrebbero garantire la protezione di chi li utilizza. In una strada trafficata la sola presenza di strisce pedonali sull'asfalto non può garantire un attraversamento sicuro. Risulta davvero rischioso non agevolare l'attraversamento pedonale con impianti semaforici".

È un vero caos per le strade - contunua Cerri - Nessuno rinuncia alla comoda auto e così in determinate fasce orarie il pericolo incombe su chi si accinge ad attraversare. Uscire di casa o fare semplicemente una passeggiata potrebbe risultare pericoloso. Finché si cammina sul marciapiede la situazione è sotto controllo ma se ti accingi ad attraversare la strada, qualche problema potrebbe sorgere. Anche se le strisce pedonali danno il diritto di precedenza, l’ansia che l’auto non si fermi è sempre dietro l’angolo. Accorato, dunque, l'appello all'amministrazione comunale affinché provveda a mettere in sicurezza le zone su menzionate. Sarebbe bene che l’Amministrazione pensasse a installare i semafori agli incroci pericolosi e a migliorare la qualità delle strade. Speriamo che le istituzioni si mobilitino per risolvere al più presto questo sentito problema dove a farne le spese sono sempre i cittadini”.