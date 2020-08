San Gregorio, in arrivo passaggi pedonali e dossi rialzati

Attraversamenti pedonali rialzati, segnali che limitano la velocità e dossi artificiali. Questo è quanto sarà attuato dalla ditta “TS Asfalti Srl” di Valverde che si è aggiudicata i lavori per regolarizzare la viabilità della rete stradale sangregorese. La spesa prevista è di 34.541,86 euro. "In questi tre anni – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Cambria - abbiamo lavorato molto sulla messa in sicurezza del sistema viario e sulla tutela dei pedoni. I nuovi attraversamenti, realizzati in asfalto, verranno installati a partire dalla prossima settimana con colori zebrati ad alta risoluzione rifrangente". Il comando della polizia locale, diretto dal commissario Mario Sorbello, ha individuato le strade dove realizzare i passaggi pedonali rialzati e dove ricollocare i dossi di rallentamento della velocità rimossi da altre strade. Questo è un primo step che precede altri interventi futuri. All'ingresso e all'uscita di ogni via interessata da questi interventi sarà collocato il segnale di limite massimo di velocità consentita pari a 30 Km orari. I passaggi pedonali rialzati e i dossi artificiali saranno segnalati, almeno venti metri prima, da una dicitura che recita rispettivamente “Passaggio pedonale rialzato” e “Dosso artificiale”.

Gli attraversamenti pedonali rialzati saranno collocati nei seguenti punti: Via Dante Alighieri all'ingresso del plesso scolastico “Michele Purrello” nella stessa posizione delle attuali strisce pedonali; Via Adige tra l'ingresso del plesso scolastico “San Domenico Savio” ed il Parco Adige; in prossimità del civico 23 all'altezza del palo della pubblica illuminazione già esistente e ancora in Via Adige in prossimità del civico 51; Via Morgioni presso civico 62; Via Umberto: presso civico 55, presso il civico 124, dove sarà rimosso il dosso artificiale già esistente e ancora in Via Umberto presso il civico 157 dove, anche in questo caso, sarà rimosso il dosso artificiale già esistente. E ancora. Piazza Regina Margherita nei pressi del civico 12 dove il dosso artificiale esistente sarà rimosso: Piazza Marconi civico 23; ed infine in Via Roma in prossimità dell'intersezione con la Via Catira dopo aver rimosso l'attuale dosso artificiale. I dossi artificiali, invece, saranno installati nelle seguenti vie: Carcara al civico 36/A e tra i civici 20 e 22; Via Fondo di Gullo in prossimità della scuola di primo grado “Purrello” e in prossimità della scuola materna dello stesso istituto; Via Carlo Alberto in prossimità dell'incrocio con Via Zizzo e con quello di Via Scuole;Via Catira subito dopo lo stallo per disabili presso il civico 1 e presso il civico 41; Via Umberto tra i civici 15 e 17; Via Bellini: uno nei pressi del civico 5, uno al civico 22 e un altro subito dopo il civico 32 dove inizia l'area a parcheggio. Infine in Via Macello nei pressi del civico 27.