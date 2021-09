Passo Martino, chiusa temporaneamente per lavori la strada consortile 4

Chiusura temporanea al transito veicolare, sino al 15 ottobre, del tratto della Strada consortile 4 compreso fra la strada provinciale 69/I e la provinciale 104 a Passo Martino, per l’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria. Il provvedimento adottato per ambedue sensi di marcia consente il passaggio solo ai residenti e ai proprietari dei fondi. La Strada consortile 4 consorzio bonifica, ricadente nel Comune di Catania, si diparte dalla S.p. 69/II e giunge sino al confine della provincia in direzione strada statale 385. Il percorso alternativo al tratto chiuso al transito è individuato, in entrambi i sensi di marcia, dalla Sp 69/II, Tangenziale di Catania, strada statale 114, dalla s. statale 194, dalla Sp 104, dalla Sp 70/II e dalla s. statale 417. La segnaletica necessaria sarà predisposta a cura dell’impresa aggiudicataria dell’appalto dei lavori. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi sarà verificato dagli organi di Polizia stradale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.