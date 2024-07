Nella frazione di Pasteria divieto di transito per i festeggiamenti del santo patrono

A Pasteria, frazione di Calatabiano, anche quest’estate si terranno i solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe, patrono della borgata e della chiesa parrocchiale. Il giorno clou della festa sarà domenica 28 luglio, con processioni e spettacoli pirotecnici. Le celebrazioni liturgiche ed i momenti di preghiera cominceranno domenica 21 e proseguiranno per una intera settimana.

In vista di tali festeggiamenti, la Città metropolitana di Catania ha disposto nei giorni dal 21 al 28 Luglio, dalle ore 16 alle ore 24, il divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata nel tratto della stada provinciale 1/III (via Calatabiano Pasteria), dall’intersezione con la statale 114 fino alla via Treffilippi.

Inoltre ha disposto il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata nella strada provinciale 186 (via Lapide Vecchia) nel giorno di domenica 28 luglio, dalle ore 16 alle ore 23.