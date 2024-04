Paternò, assessore si dimette dopo il coinvolgimento nell'operazione "Athena"

Dopo il suo coinvolgimento nell'operazione Athena, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catania e da quelli della compagnia di Paternò, l'assessore Salvatore Comis ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di assessore nel comune. "È con grande rammarico ma anche con estremo senso a responsabilità che comunico le mie dimissioni dalla carica di assessore pur sapendo della mia assoluta estraneità ai fatti contestatemi e con la consapevolezza e la tranquillità di chi ha fatto sempre e seriamente il proprio dovere. Affronterò questa situazione con grande rispetto e fiducia nell'operato della Magistratura in attesa che la mia posizione venga al più presto chiarita - si legge nella missiva inviata al sindaco Nino Naso - Ringrazio Lei e tutti coloro che ripongono in me la loro fiducia e che continuano a dimostrarmi la loro vicinanza con attestati di stima e di affetto in questo momento delicato della mia vita e di quella della mia famiglia. In questo momento nell'interesse esclusivo della mia amata Paternó che non deluderó mai, reputo di non poter operare con serenità nell'esercizio delle mie funzioni e del mio ufficio perchè chi mi conosce sa quanto in questi anni, sia da semplice cittadino, sia da consigliere che da Assessore, abbia messo anima e corpo per la mia città lavorando con onestà e trasparenza".