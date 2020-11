Paternò, aumentano i casi positivi: Sindaco chiude le scuole fino al 3 dicembre

Da domani e fino al 3 dicembre le scuole saranno chiuse a Paternò. E’ quanto annunciato dal sindaco Nino Naso con un videomessaggio postato su Facebook. Il Sindaco con ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole comunali e paritarie dell’infanzia, elementari e medie. Le attività continueranno con la didattica digitale. "È una decisione necessaria ed importante in questo momento in cui mi arrivano dati riguardo il virus in aumento”, ha dichiarato il sindaco.