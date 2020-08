Paternò, avviati i lavori per il pronto soccorso: 1 milione di euro di investimenti

Saranno consegnati domani, all’impresa aggiudicataria, i lavori di rimodulazione e adeguamento funzionale delle strutture e delle aree del pronto soccorso di Paternò. L’intervento, per un importo di oltre un milione di euro, è stato finanziato con fondiregionali dedicati (GSA) e in parte con fondi del bilancio aziendale, e riguardano la ristrutturazione complessiva, l’ampliamento e la messa a norma dei locali. La durata prevista dei lavori è di 150 giorni. Sarà sistemata, inoltre, tutta l’area di accesso alla “camera calda” e sarà realizzato un nuovo corridoio di transito fra l’edificio principale e la radiologia, evitandointerferenze con il Pronto Soccorso.

Mercoledì 1 settembre al via anche i lavori per il ripristino delle trave-solaio dei locali sottostanti il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “SS.mo Salvatore”. L’intervento per un importo di oltre 60.000 euro, è propedeutico alla gara integrata per la realizzazione del nuovo Laboratorio Analisi. La conclusione dei lavori è prevista entro 60 giorni. Lunedì 7 settembre, infine, partirà il cantiere per la ristrutturazione dei locali a piano terra (ex magazzino) da destinare a morgue. L’importo complessivo dell’appalto è di oltre 100.000 euro, a carico del bilancio aziendale. La nuova morgue sarà allocata nei locali, attualmente in disuso, sottostanti il pronto soccorso. Anche in questo caso la conclusione dei lavori è prevista entro 60 giorni.

"Nei prossimi 150 giorni l’ospedale sarà un grande cantiere - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza -. 150 giorni per dare un volto nuovo alla struttura, potenziarne l’aspetto logistico e strutturale, e programmare il miglioramento dei servizi secondo la volontà dell’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, e le previsioni della rete ospedaliera. Ringraziamo il direttore dell’ufficio tecnico aziendale, Francesco Alparone, e i suoi collaboratori per il

risultato conseguito e per la tenacia nel superare difficoltà burocratiche e imprevisti". In ultimo, nei prossimi giorni saranno aggiudicati i lavori per la realizzazione della nuova farmacia ospedaliera.