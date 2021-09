Paternò, controllo del territorio: scattano denunce e sanzioni

I carabinieri della Compagnia di Paternò, nell’ambito delle attività disposte per il contenimento della diffusione epidemica da coronavirus e per garantire l’osservanza delle norme del codice della strada, hanno effettuato un servizio di controllo nel centro cittadino. Nell'ambito dei controlli sono stati denunciati per furto aggravato in concorso tre minorenni del posto, rispettivamente due di 15 ed uno di 16 anni, sorpresi proprio mentre stavano trasportando due televisori asportati da un supermercato sito in via Dei Platani mediante effrazione al suo interno. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché sono stati trovati complessivamente in possesso di 5 dosi di marijuana. I militari hanno proceduto inoltre al controllo di 8 esercizi commerciali. Nel corso dell’attività, inoltre, sono state identificate 149 persone e controllati 97 veicoli con conseguente elevazione di 47 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per un ammontare complessivo di oltre 35 mila euro.