Paternò e Ragalna di nuovo "insieme" per progetti comuni

Firmato dai sindaci di Ragalna e Paternò, Salvatore Chisari e Nino Naso, un accordo di programma per coordinare e gestire i fondi PR FERS 2021-2027. Torneranno così a pianificare insieme le Strategie territoriali determinando con l’atto costitutivo dell’aggregazione il funzionigramma, l’organigramma e il piano organizzativo dell’Ufficio Comune. Le comunità, infatti, erano separate amministrativamente dal 1985 ma in precedenza erano un tutt'uno.

Si potrà andare verso l’approvazione delle Strategie Territoriali nel rispetto di quanto già previsto dall’atto costitutivo della coalizione restando in attesa del via libera dell’Autorità di Gestione del PR FERS 2021-2027. Nasce un organismo Intermedio per le funzioni di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni selezionate che dovranno essere coerenti con il Piano Regionale e con gli Obiettivi Specifici. Ci sarà un lavoro complesso di analisi e di sintesi strategica. Al centro del progetto il “paesaggio” etneo.