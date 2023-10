A Paternò l'ultimo saluto a Alessandra, l'insegnante morta in un incidente d'auto a Roma

Si sono tenuti oggi, nella chiesa del Santissimo Spirito Santo, a Paternò, i funerali di Alessandra Tortomasi, l'insegnante 42enne morta la scorsa domenica in un incidente d'auto a Lanuvio, un comune in provincia di Roma. Tantissimi i concittadini che hanno voluto salutare la giovane insegnante deceduta dopo il suo primo giorno di lavoro da supplente in una scuola di Aprilia. Presenti alle esequie il sindaco di Paternò Nino Naso e le autorità cittadine. Durante l'omelia il parroco chiesa del Santissimo Spirito Santo, Salvatore Alì, ha ricordato "il grande amore per gli animali e per la vita, che devono servire da esempio per tutti gli esseri umani".