Paternò, il comitato Difendiamo l'ospedale: "Flash mob Pd e M5S dopo mesi dalla nostra denuncia"

Il Comitato "Difendiamo l'ospedale" - Paternò ha inviato la seguente nota: "Abbiamo appreso la notizia che domani, venerdì 6 agosto, presso l’ospedale “SS.Salvatore” di Paternò, si terrà un flash mob, organizzato dal PD e dal M5S, per denunciare la carenza d’organico medico per l’unità operativo di Pronto Soccorso. Siamo felici di sapere che una nostra denuncia, lanciata alcuni mesi fa, sia stata ascoltata da un pezzo di politica. Non vorremmo, però che questo possa essere collegato alle imminenti elezioni Amministrative a Paternò, in programma nell’estate del 2022. Siamo comunque felici di ritrovare finalmente in campo, per la salvaguardia del 'SS.Salvatore' e la tutela della salute pubblica, il PD, partito in seno alla giunta regionale con il precedente governo, guidato dall’allora presidente, Rosario Crocetta, che aveva confermato la cancellazione della nostra struttura sanitaria, pensata dal governo Lombardo".