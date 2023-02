Vicky e Maria Rita aspettano un bambino: "Stiamo vivendo un sogno"

In tutto il mondo si continua a lottare per il riconoscimento dei diritti Lgbt e, soprattutto, per raggiungere una rivoluzione culturale, realmente e totalmente inclusiva. Il percorso per far sì che si parli di questi argomenti, facendoli rientrare in una sfera di assoluta e naturale normalità, prosegue e si alimenta con sempre maggiore vigore, con sempre più persone disposte a veicolare con forza un semplice messaggio: "La libertà e l'amore non possono essere confinati". A Paternò una bella storia, quella di Maria Rita Bellaprima e Vicky Caruso, due donne che hanno inseguito con decisione i loro sogni, realizzandoli e diventando per molti un esempio di perseveranza da seguire.

Il "fil rouge" dell'amore le ha unite in matrimonio (il 19 maggio l'unione civile al Comune paternese e il 26 maggio il rito civile) e, adesso, aspettano un bambino. La loro vita procede normalmente, entrambe gestiscono un'attività, una palestra in cui Vicky gestisce il lato fitness tra lezioni e personal trainer e Maria Rita è un'operatrice del benessere.

"Stiamo vivendo un sogno, il più grande dei nostri sogni. Provare a spiegare a parole tutto ciò che stiamo provando non è semplice. Forse nessuna parola sarebbe equiparabile a ciò che stiamo provando - dichiarano Vicky e Maria Rita - Il matrimonio è stato un perfetto cocktail di emozioni. È stato bellissimo emozionarci ma soprattutto emozionare. Quello che non dimenticheremo mai saranno i volti di amici e parenti colmi d’emozione. Ciò che non dimenticheremo mai saranno tutte le parole e i messaggi ricevuti. Certamente la scelta del matrimonio è strettamente legata alla decisione di avere una famiglia, della maternità. Continuando ad usare il termine 'emozioni' il percorso è stato sicuramente il più bello della nostra vita. Paura, adrenalina, emozione: stiamo vivendo il grande miracolo della vita e siamo grate eternamente per tutto questo".

"Portare un bambino dentro al proprio ventre è un desiderio che porto da qualche anno - spiega Maria Rita - concretizzatosi con l'arrivo di mia moglie, una scelta che abbiamo ben ponderato e alla quale non avrei mai rinunciato. Grazie a Dio non c'è stato alcun impedimento, non è stato certo semplice ma siamo qui".

Com’è cambiata la vostra vita nel corso dell’ultimo anno?

"In quest'ultimo anno la nostra vita è cambiata 'incondizionatamente' in meglio. Ci siamo unite civilmente, la donna che amo perdutamente è diventata mia moglie e tra qualche mese la nostra casa si tingerà di azzurro. Questi sono certamente i cambiamenti più belli del mondo.

L'ultima edizione di Sanremo ha fortemente puntato sui temi della libertà sessuale e di espressione culturale. Vogliamo lanciare un messaggio positivo: la società nella quale siete immerse non solo vi rispetta, ma vi sostiene e vi ammira. Possiamo dirlo che la rivoluzione culturale auspicata da tempo è in fase di concreta attuazione?

"L'edizione di Sanremo di quest'anno non si è fermata solo al "Festival della musica italiana": ha lanciato chiari messaggi di libertà femminile, si è parlato dell'incredibile forza della donna, si è parlato di maternità, di distinzione tra donna e madre, ma si è anche chiaramente stuzzicato il Governo e l'attuale situazione contro le famiglie arcobaleno con il bacio tra Fedez e Rosa Chemical - risponde Vicky -Beh, anche la televisione sta cambiando. Lo notiamo anche tra serie di Netflix Lgbt e spot pubblicitari, di questo siamo contente. Ma non ci sentiamo ancora di dire che la situazione è cambiata. Stiamo facendo passi da gigante ma siamo ancora bel lontani dalla tanto dichiarata "normalità".

"Mancano troppe cose ancora purtroppo e mi dispiace che si tratta di una guerra che non smetteremo mai di combattere. Mancano i diritti per la famiglia, mancano i diritti per poter essere famiglia e genitori senza ricorrere a nessuna pratica legale", conclude Vicky.