Paternò, Mineo e Caltagirone le città più calde della provincia: punte di 47 gradi

Caldo record che prosegue senza sosta. I dati del Sias, il sistema informativo agrometereologico siciliano, parlano chiaro: le medie superano i 40 gradi in tutta la Regione. Per quanto concerne la nostra provincia le città nella top tre del "calore" sono: Paternò con 47,4 gradi, Mineo con 46 e Caltagirone con 45. Non da meno sono altri centri come Linguaglossa con 42 gradi, mentre Catania si attesta sui 44 gradi. Oltre il rilevatore posizionato a Linguaglossa, Etna nord, che segna 31 gradi il posto più "fresco" (si fa per dire) della provincia è Mazzarrone: soltanto 39,7 gradi. Con queste temperature l'allerta incendi è massima e si teme che nuovamente il fuoco possa divorare aree verdi e centri abitati.