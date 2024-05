Fondo di sviluppo e coesione, stanziate anche le risorse per il termovalorizzatore di Catania

"La Sicilia è pronta a mettere il turbo per ripartire. Con la firma a Palermo tra il presidente Giorgia Meloni e il governatore Schifani sul Patto di sviluppo e coesione, l'Isola riceverà 6,8 miliardi di euro oltre ai 2,9 sui finanziamenti da comuni, Regione e altri fondi dello Stato che insistono sui progetti inseriti in questo accordo, per un totale complessivo di 10 miliardi di euro". Lo dichiara in una nota il vice presidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.

Messina (FdI): "Pagina storica"

"È una pagina storica che potrà finalmente dare la spinta per programmare opere che renderanno la Sicilia competitiva, sotto tutti i punti di vista - continua - al pari delle altre regioni italiane. Tra gli investimenti, 1,3 miliardi andranno al ponte di Messina. Altri 800 milioni saranno destinati ai termovalorizzatori di Palermo e Catania, 940 milioni per risorse idriche e rifiuti, 450 per il dissesto idrogeologico. Ben 1 miliardo e 204 milioni per i trasporti, tra strade e ferrovie, per gli aeroporti di Palermo, Catania e Comiso, per i trasporti marittimi e i mezzi pubblici. Altri 250 milioni per la sanità, sviluppo e incentivi per le imprese attraverso un investimento di 450 milioni di euro, 290 milioni per contrastare il fenomeno della siccità che colpisce i nostri terreni agricoli e 54 milioni per i beni culturali".

I fondi stanziati per la Sicilia

In dettaglio, il Fondo Sviluppo e Coesione 2021- 2027, siglato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, prevede lo stanziamento della somma di 964 milioni destinati all'impiantistica relativa ai rifiuti. Ottocento milioni di euro vanno ai due termovalorizzatori che la Regione siciliana intende realizzare nei siti di Catania e Palermo, 36 milioni per 3 discariche e 128 milioni per 4 impianti per il trattamento dei rifiuti. Sempre nel processo di transizione ecologica ed energetica, sono previsti 650 milioni per il dissesto idrogeologico con 142 interventi per opere di consolidamento a difesa e protezione del suolo finalizzate alla prevenzione e alla gestione dei rischi. Inoltre, altri 527 milioni vanno per dighe e infrastrutture idriche, in particolare sono 7 gli interventi relativi a dighe per oltre 130 milioni. Sono in programma 12 interventi per le reti idriche del territorio per oltre 100 milioni. Ed ancora, 354 milioni vanno agli interventi per la depurazione con 31 interventi per la realizzazione di impianti di depurazione e reti fognarie finalizzati alla gestione e al trattamento delle acque reflue. In questo momento la Sicilia è tra le regioni del Sud interessate alle procedure di infrazione che l'Unione europea ha aperto a carico dell'Italia.