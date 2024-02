Paura a Paternò per un incendio in un'abitazione

Paura stamattina a Paternò per un incendio in un'abitazione. La squadra del distaccamento locale dei vigili del fuoco del comando di Catania è intervenuta in via Abate Meli. L'incendio ha interessato principalmente il locale cucina.

All'interno dell'appartamento si trovavano una signora anziana con il nipote, entrambi sono rimasti lievemente intossicati ed hanno riportato ustioni non gravi. Sono, quindi, stati trasportati presso l'ospedale di Paternò, per le cure del caso ed ulteriori accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche un'autobotte di rincalzo, il funzionario tecnico in turno di guardia e personale sanitario del Servizio 118.