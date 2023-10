Minaccia gli infermieri e rompe tutto, pretendendo di saltare la fila: denunciato pregiudicato al San Marco

Nel corso della serata di venerdì, gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Carlo Azeglio Ciampi, al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Librino,in cui era stato segnalato un individuo in escandescenza che stava danneggiando la struttura. Un pregiudicato catanese, subito bloccato dalla polizia, era andato in escandescenza poiché, pretendeva di essere visitato per primo e superare le altre persone in attesa. Gli infermieri gli avevano impedito di entrare in sala medica, invitandolo ad attendere il proprio turno in mancanza di una reale ragione di urgenza. L’uomo si era innervosito ed in un impeto di violenza aveva colpito con un calcio una porta che delimita l'accesso al pronto soccorso, infrangendone la vetrata. I medici e gli infermieri, impauriti per quanto stava accadendo, si erano allontanati rifugiandosi in un'altra stanza. L’uomo fermato è stato denunciato, in stato di libertà, per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.