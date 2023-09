Traffico da lavori in corso, Saverino (PD): "Approntare piano anti caos"

“Traffico bloccato, disagi, lavori e cantieri con le proteste inevitabili di migliaia di automobilisti in fila che ritornano al lavoro dopo le vacanze estive. In un momento estremamente cruciale per la ripartenza e la mobilità dell’intero capoluogo etneo, non si possono lasciare strade e snodi cruciali come la circonvallazione, il corso Italia e piazza Roma senza una mobilità alternativa adeguata”. Lo afferma la Deputata all’Assemblea Regionale Siciliana del Partito Democratico Ersilia Saverino. “Naturalmente si tratta di lavori nei sotto servizi importanti, ma mi chiedo se non era il caso, nei modi e nei tempi opportuni in vista di un lento ritorno alla normalità, di approntare un piano anticaos. Una soluzione da rendere operativa già da questa mattina quando, a partire dalle 8, puntualmente scatta il bollino nero per il caos delle macchine incolonnate”, conclude Saverino.