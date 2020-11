A Pedara diminuisce il numero dei positivi al Covid-19

A Pedara la curva di contagio registra una lieve flessione dei positivi. Da 48 si passa a 42, anche se sale il numero quelli ospedalizzati, da 3 a 4. "Fortunatamente – commenta il Sindaco Alfio Cristaudo - tranne i quattro ospedalizzati, a cui va tutto il nostro sostegno, gli altri sono tutti asintomatici. Non diffondiamo il numero di quanti si trovano in quarantena fiduciaria, perché sino a quando i tamponi non vengono del tutto espletati, non rappresentano un dato oggettivo di contagio. Come amministrazione continuiamo a vigilare affinché vengano rispettati tutti i parametri previsti dall’ultimo dpcm". Gli uffici comunali ricevono solo su appuntamento. Il mercato domenicale sarà vigilato per verificare che tutto si svolga nei termini di legge.