Pedopornografia online, don Di Noto: "Guida del pedofilo individuata già nel 2020"

"La pedopornografia non è un gioco, è una delle forme più abiette e pericolose a danno dei minori e non possiamo abbassare l’attenzione. In quelle foto, in quei video ci sono dei bambini già abusati, a cui è stata negata l’infanzia e la bellezza della vita. Deturpati per sempre". Lo dice don Fortunato Di Noto, sacerdote siciliano pioniere nella lotta alla pedofilia e fondatore dell'associazione Meter, dopo la vasta operazione di contrasto alla pedopornografia online condotta su tutto il territorio nazionale dalla polizia postale di Catania, che ha portato a 9 arresti in flagranza e a 26 indagati.

"Spero che al G7 ci possa essere un solo cenno per la gravità della pedocriminalità organizzata ormai a livello mondiale. I potenti del mondo - aggiunge - dicano una parola e si realizzino tavoli di lavoro e di contrasto a un tragico fenomeno che coinvolge anche i neonati. La Guida del pedofilo, individuata da Meter già nel 2020 - conclude don Di Noto - rappresenta l’elemento 'giustificativo' e attuativo di pratiche illegali e dannose sui minori. La pedofilia e la pedopornografia sono un crimine".