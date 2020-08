Pedofilo tenta di adescare un 15enne in strada a Paternò: denunciato

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paternò e quelli della stazione di Biancavilla hanno effettuato un servizio di controllo a largo raggio nel comprensorio paternese, con particolare riferimento al territorio biancavillese contro la diffusione del Coronavirus. A Biancavilla i militari hanno segnalato 3 giovani alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati in possesso di marijuana. Hanno poi contestato 21 sanzioni amministrative elevando complessivamente verbali per un ammontare di 16400 euro e sottoposto a sequestro e fermo amministrativo 8 veicoli, ritirando 12 documenti di guida e circolazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel territorio del comune di Paternò invece, l’equipaggio di una pattuglia impegnata nel predisposto servizio era stata avvisata dal padre di un minore quindicenne di una spiacevole avventura appena occorsa al figlio. E’ emerso che il ragazzino, mentre camminava da solo per una via cittadina, era stato avvicinato da un uomo di circa 60 anni che, accostata la propria autovettura lungo il bordo della strada proprio a fianco del marciapiede, aveva abbassato il finestrino offrendogli gentilmente la propria disponibilità a dargli un passaggio. Il ragazzino aveva immediatamente declinato l’invito ma a questo punto l’uomo, con un’evidente e crescente carica emotiva, ha continuato a seguire ed a fermare più volte il giovane, man mano però cominciando a spogliarsi ad ogni successivo tentativo, arrivando infine a denudarsi nelle parti intime e riuscendo addirittura a masturbarsi. La descrizione dell’uomo e l’immediato intervento dei militari con altri elementi di riscontro le dichiarazioni del ragazzo, hanno consentito di denunciare il 60enne alla Procura per atti osceni ed adescamento di minorenni.