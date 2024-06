Piazza Federico di Svevia diventa pedonale, c'è la data ufficiale: dal 16 giugno sarà libera dalle auto

Adesso c'è anche la data ufficiale. A partire da domenica 16 giugno, piazza Federico di Svevia sarà ufficialmente pedonale. Dopo numerosi annunci, prove di concertazione, proposte di modifiche e un dibattito acceso sulla chiusura della piazza antistante il Castello Ursino, entra in vigore la pedonalizzazione. Contestualmente avrà inizio il pre esercizio dei controlli video, con l’effettiva irrogazione delle sanzioni trenta giorni dopo: in questa prima fase ci sarà un serrato controllo della polizia locale che impedirà la violazione delle aree pedonali, se necessario con l’irrogazione di verbali di contravvenzione.

Il messaggio di Trantino

"Da domenica, piazza Federico di Svevia sarà ufficialmente pedonale, con varchi di accesso attivati," ha scritto il sindaco Trantino sulla propria pagina Fcebook - Il Castello Ursino diventerà il centro della scena, liberato dalle auto che ne limitavano la maestosità. Abbiamo ascoltato attentamente i residenti e gli operatori commerciali, accogliendo i suggerimenti che migliorassero la nostra proposta. Vogliamo trasformare Catania da semplice città turistica a città culturale, e questo richiede una nuova visione del territorio come attrazione. Solo un turismo più attento alle nostre straordinarie bellezze può migliorare la nostra economia e aumentare la nostra competitività. Dobbiamo imparare dalle esperienze di altre città che hanno creato spazi vivibili e godibili, invece di strade congestionate dal traffico e dai parcheggi. I più grandi monumenti del mondo non sono circondati da veicoli, ed è ora che anche noi ci crediamo".

Il piano di circolazione

L'area pedonale permanente riguarderà le seguenti aree: piazza Federico di Svevia, carreggiata nord ed ovest, da via Castello Ursino a via Sant’Angelo Custode e corsia nord ed ovest, dello slargo a nord; via Castello Ursino, da via Riccardo da Lentini a piazza Federico di Svevia; via Alaimo; via San Calogero, da piazza Federico di Svevia a via Scuto e la stessa via Scuto.

La zona pedonale è invece solo notturna, dalle ore 19 alle ore 7 del giorno successivo dei giorni feriali, permanente solo nei giorni festivi, nelle seguenti vie e piazze: piazza Federico di Svevia, carreggiata sud ed est e corsia est, dello slargo a nord; via S. Angelo Custode, da piazza Federico di Svevia a via Plebiscito; via Bufalo; via Grimaldi, da via Plebiscito a piazza Federico di Svevia; via San Sebastiano; via De Grazia.

L'attivazione del controllo telematico degli accessi con telecamere avverrà con l’installazione di otto varchi elettronici nelle seguenti vie:

Via Castello Ursino, lato ovest, incrocio con il lato nord di via Riccardo da Lentini;

via Alaimo, lato sud, angolo via Reitano;

piazza Federico di Svevia, carreggiata sud, lato nord, incrocio con via Sant’Angelo Custode;

via Sant’Angelo Custode, lato est, incrocio con via Plebiscito;

via Bufalo, lato est, incrocio con via Plebiscito;

via Grimaldi, lato est, incrocio con via Plebiscito;

via Transito, lato sud, incrocio con via Castello Ursino;

via Gisira, lato sud, incrocio con via Castello Ursino.

L' interdizione della circolazione vale tutti i veicoli a eccezione dei mezzi in servizio di emergenza, alle forze dell’ordine per il servizio di controllo del territorio; dei velocipedi; dei residenti diretti a garage o aree scoperte private; dei taxi, esclusivamente per il prelievo o l’accompagnamento del cliente all’interno dell’area, dei veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie dei minibus elettrici che effettuano il trasporto pubblico locale; dei mezzi con massa non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al carico e scarico delle merci nelle fasce orarie dalle ore 6 alle 8 e dalle 14 alle 15,30 dei giorni feriali e dei mezzi autorizzati preventivamente dal comando di polizia municipale.

Il Comune fornirà ulteriori dettagli sul nuovo piano di circolazione sulla propria pagina web. Per favorire l'afflusso di visitatori, è prevista una serie di eventi che inviteranno a scoprire il piacere di raggiungere il Castello a piedi, utilizzando la stazione metropolitana di piazza Stesicoro o le nuove aree di sosta create in collaborazione con Amts e l'Autorità di Sistema Portuale. Tra queste, vi sono i 190 posti disponibili tra l'interno del Porto e gli Archi della Marina.

Si comincerà domenica sera alle 20:30, con un concerto in onore del Castello Ursino. L'evento vedrà la partecipazione dei Lautari, Mario Venuti, Rita Botto, Eleonora Bordonaro, l'orchestra dell'Istituto Angelo Musco diretta da Daniele Zappalà e Gino Astorina.

