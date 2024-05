Pedonalizzazioni, Tudisco (Mio Italia) "In centro rischiamo la desertificazione commerciale"

“Alla luce di quello che si sta verificando in piazza Federico di Svevia dobbiamo amaramente constatare che tutti i nostri tentativi di mediazione e le nostre proposte, presentate nel corso dell’ultima concertazione a cui abbiamo partecipato a Palazzo gli Elefanti, sono cadute nel vuoto o peggio sono rimaste lettera morta”, lo afferma in una nota il presidente provinciale del sindacato dei commercianti Mio Italia, Roberto Tudisco “Senza possibilità di dialogo non si va a nessuna parte e il perseverare a oltranza con la liberazione del centro storico di Catania dalle macchine, senza nessun tipo di pianificazione, rappresenta un vicolo cieco per tutti.

“Oggi- prosegue Tudisco- ci rendiamo conto di non essere ascoltati e questo ci lascia perplessi soprattutto a fronte di gruppi social, distanti dalla realtà e forti sul web davanti a una tastiera, parlano di sviluppo e di valorizzazione del centro storico proponendo una miope lotta alle auto a oltranza con l’utilizzo del sistema di mezzi pubblici integrato che a Catania semplicemente non esiste A Catania rischiamo la desertificazione commerciale perché stiamo facendo fuggire il turismo di qualità. Questo inevitabilmente comporta per i pubblici esercizi e i negozi del centro storico, con un indotto di migliaia e migliaia di posti di lavoro, ad abbassare definitivamente la saracinesca”.