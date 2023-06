Pelligra annuncia la partecipazione al bando di gara Ex Blutec: interesse anche per la Perla Jonica

Attrarre fondi esterni per investire in infrastrutture; sviluppare settori chiave come quello turistico; promuovere innovazione e creare sinergie tra imprese locali per sostenere lo sviluppo economico di Catania. Tutto questo, puntando a un unico obiettivo: contribuire a creare un ecosistema economico vibrante per innalzare la qualità della vita dei cittadini, facilitando la mobilità, sburocratizzando gli iter e drenando occupazione. Si è discusso di questi temi ieri pomeriggio nel corso del convegno “Catania 2030 e oltre - prospettive e futuro” promosso dalle sezioni catanesi di Confindustria e Ance, in collaborazione con il Gruppo Pelligra, che si è svolto presso Radicepura.

"L’impegno del gruppo Pelligra a Catania è iniziato esattamente un anno fa, quando l’Amministrazione comunale ha scelto il nostro progetto per il rilancio del calcio in città - ha dichiarato Rosario Pelligra, presidente Pelligra Italia e del Catania Football Club - Abbiamo costituito la società che ha riportato il Catania nell’ambito del professionismo. Essere presente sul territorio mi ha permesso di conoscere meglio la realtà imprenditoriale della provincia etnea. Siamo interessati all’acquisto del complesso turistico ricettivo Perla Jonica di Acireale e stiamo valutando la partecipazione al bando per l’acquisto dell’ex Blutec di Termini Imerese. Quello di Pelligra Italia sarà un modello d’investimento economico a lungo termine. Un cammino al fianco dei catanesi e dei siciliani".

"La nostra missione? Far crescere le imprese e generare impatto positivo sul territorio - ha affermato Angelo Di Martino, presidente Confindustria Catania - Per questo stiamo mettendo in campo un grande lavoro di squadra con i principali attori istituzionali: dalla Zes della Sicilia orientale all’Istituto che gestisce le aree industriali (Irsap), dall'amministrazione comunale etnea al Governo regionale. L’interesse di nuovi investitori attorno alla nostra area, infatti, sta crescendo in modo esponenziale. L’ingresso di un player di rilievo come Pelligra Italia in Confindustria sarà un’occasione per moltiplicare reciproche opportunità, ma soprattutto per sprigionare nuove energie e nuove risorse da dedicare alla nostra terra». I rappresentanti degli industriali e dei costruttori edili hanno battuto su un tasto: attrarre finanziamenti per far rinascere l’economia dell’Isola.

Tra le istituzioni presenti per la Regione Siciliana, il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino: "Questo tipo di confronto stimolato da Ance, Confindustria e dal Gruppo Pelligra testimonia la vivacità della classe imprenditoriale dell’area sudest della nostra regione - ha affermato - La Sicilia deve essere capace di attrarre investimenti pubblici e privati per dare un futuro ai nostri giovani e potenziare lo sviluppo del nostro territorio". Presente anche l’assessore all’Economia Marco Falcone: "La Regione ha assunto già da qualche anno il ruolo di attore protagonista della riqualificazione economica, urbana e sociale a cui Catania deve necessariamente guardare in chiave 2030 - ha detto - penso ai molteplici interventi infrastrutturali, a cui si affiancano gli aiuti alle imprese e il rafforzamento di servizi strategici per la collettività".

Il sindaco di Catania Enrico Trantino si è soffermato sulla necessità di "invertire la visione attuale di Catania verso una narrazione positiva e concreta: è questo il mio impegno da sindaco di una Città che si conferma sempre più il maggior polo attrattore di investimenti, soprattutto in alta tecnologia. A confermarlo è la presenza presso l’Etna Valley di realtà industriali come STMicroeletronics e Enel Green Power. In questo incoraggiante quadro si inserisce la ZES della Sicilia Orientale, che ha sede proprio a Catania, e l’ottimo lavoro di supporto istituzionale portato avanti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal Governo regionale".