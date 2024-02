Beneficia della pena sostitutiva ma non si presenta mai al lavoro: arrestato

Nei giorni scorsi, la polizia ha eseguito la revoca di una sanzione sostitutiva nei confronti di un trentenne acese, pregiudicato per reati legati alle sostanze stupefacenti nel 2020. La decisione è stata presa dal gip del Tribunale di Catania, che ha ordinato l'esecuzione della pena in detenzione domiciliare.

Il trentenne aveva beneficiato della pena sostitutiva, ma recentemente gli agenti del commissariato di Acireale hanno segnalato reiterate violazioni alle prescrizioni connesse al lavoro di pubblica utilità. Il giovane avrebbe dovuto svolgere tale lavoro in una comunità religiosa, ma in diverse occasioni è stato rilevato il suo assenteismo.

Oltre a ciò, il trentenne è stato denunciato dalla Digos della Questura di Siracusa per la sua partecipazione a episodi violenti, minacce e intimidazioni dopo un incontro di calcio avvenuto lo scorso ottobre. A seguito di tali comportamenti, il questore di Siracusa ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti del giovane per 5 anni, con prescrizioni nei giorni di svolgimento delle gare in cui è impegnata a qualsiasi titolo la squadra di calcio “Città di Acireale 1946”.

Sulla base di queste segnalazioni, la Procura della Repubblica ha chiesto la revoca della sanzione sostitutiva e l'applicazione della pena prevista, ottenendo l'approvazione del gip di Catania. Gli agenti del commissariato di Acireale hanno successivamente arrestato il giovane, conducendolo nella sua abitazione per scontare la pena in detenzione domiciliare, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

