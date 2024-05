La diocesi di Acireale organizza la "Festa dei maturandi"

La Pastorale Giovanile e Scolastica della Diocesi di Acireale ha organizzato una nuova edizione della "Festa dei maturandi", con il tema: "Datevi al meglio della vita!". L'iniziativa è rivolta agli studenti che affronteranno gli esami di Stato. L’appuntamento è giovedì 30 maggio alle ore 12 nella chiesa "Gesù Lavoratore" per la zona di Giarre e alle ore 19.30 nella chiesa "Cuore Immacolato di Maria" per la zona di Acireale.A conclusione degli incontri, saranno consegnate agli studenti delle penne come segno augurale in vista delle prove scritte degli esami di maturità .

"Gli esami di maturità - dichiara don Orazio Sciacca, direttore PG di Acireale - sono un momento cruciale nella vita di uno studente, perché segna il passaggio dalla scuola superiore al mondo universitario o lavorativo. In questa fase, ogni incoraggiamento è prezioso. Una penna può sembrare un oggetto banale, ma può diventare un simbolo di fiducia e di speranza, ricordando agli studenti che non sono soli in questa sfida".

"Sapere che qualcuno ha pensato ai ragazzi - afferma la professoressa Barbara Condorelli, direttrice della Pastorale Scolasticae - ha voluto contribuire al loro successo può aiutare gli studenti a sentirsi parte di una rete di supporto più ampia, che comprende insegnanti, genitori e l'intera comunità scolastica".