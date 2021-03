Insospettabile pensionato rigava con una chiave le auto in sosta, denunciato

Si tratta di un uomo di Caltagirone che era divenuto il "terrore" degli automobilisti. Agiva in pieno centro e per motivi inspiegabili si divertiva a danneggiare le macchine con una chiave o usando un altro oggetto appuntito

Era diventato il "terrore" degli automibilisti di Caltagirone. Agiva di soppiatto e in pieno centro: con una chiave e un altro oggetto appuntito si divertiva a rigare e a danneggiare i mezzi. Così a seguito di alcune denunce gli agenti della polizia si sono messi sulle sue tracce e grazie all'acquisizione e della disamina delle immagini di videosorveglianza

catturate dall’impianto posto nel prospetto della Chiesa San Francesco di Paola lo hanno beccato.

I filmati hanno immortalato, in due occasioni distinte, un anziano che si avvicinava alle vetture parcheggiate in via Giardino Pubblico e le danneggiava. Così dopo un appostamento l'uomo è stato identificato e denunciato: messo di fronte all’evidenza dei fatti, ha ammesso la sua responsabilità. Non potendo escludere che l’uomo abbia potuto compiere altri danneggiamenti della stessa natura, la polizia ha invitato i cittadini che nel recentissimo passato abbiano subito danni con le medesime modalità, qualora non lo abbiano già fatto, a denunciarlo alle autorità.