Va in pensione Roberto Cona, comandante della polizia locale di San Giovanni La Punta

Una lunga carriera al servizio del Comune di San Giovanni La Punta per il Maggiore Roberto Cona, comandante della polizia locale, che dall’1 di gennaio è andato in quiescenza dopo 43 anni. Il Comandante Cona è entrato a far parte dei vigili urbani di San Giovanni La Punta nel 1980, ricoprendo negli anni diversi ruoli maturando particolari competenze in diversi ambiti di cui si è occupato quali Annona e viabilità, edilizia e tecnico amministrativo. Successivamente ha ricoperto ruoli quali responsabile dei servizi amministrativi e viabilità. Dal 2005 è stato vicecomandante sino al 2010 quando è chiamato a Sant’Agata Li Battiati quale comandante dei vigili urbani, per poi rientrare nel 2011 nel comune puntese come comandante e responsabile di Protezione civile e Ufficio diritti animali. Dal 2021 ha ricoperto anche il ruolo di incaricato funzioni dirigenziali per i settori di Affari generali e Personale.

"Una cerimonia di saluto per riconoscere i dovuti meriti non soltanto professionali ma anche umani del comandante Cona - a parlare il Sindaco Antonino Bellia - in questi anni mi ha affiancato sempre con grande serietà e professionalità senza risparmiarsi mai, dimostrando un grande senso di responsabilità nei confronti della collettività. Per tali motivi, in occasione della cerimonia di commiato, ho conferito un Encomio che testimonia ulteriormente la stima e l’apprezzamento che l’amministrazione comunale nutre nei confronti del Maggiore Cona per la serietà, l’onestà e l’affidabilità dimostrata in tutti questi anni a servizio della comunità Puntese”.